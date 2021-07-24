Сергей Пиняев объяснил, почему взял 9-й номер в «Крыльях Советов»

Новичок «Крыльев Советов» нападающий Сергей Пиняев высказался о главном тренере команды Игоре Осинькине, а также объяснил выбор игрового номера.



«Да, мы с Игорем Витальевичем смогли поработать всего месяц в «Чертаново». Но на протяжении сезона я наблюдал за «Крыльями Советов», поэтому понимал плюс-минус, какие требования. Когда приехал на сборы, потребовалось не так много времени для адаптации. Слава богу, всё сложилось. Что касается Самары, впечатления самые приятные. Это город, который принимал чемпионат мира. Удалось побывать и в центре города, и на набережной. Всё отлично, всё очень нравится.



Почему выбрал 9-й номер? В академии «Чертаново» я был всегда под 9-м номером. Для меня это что-то особенное. На протяжении пяти лет, когда я находился в «Чертаново», я был под этим номером. Приятно, что здесь он оказался свободным и получилось его занять», — цитирует Пиняева пресс-служба «Крыльев Советов».