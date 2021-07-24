Несколько футболистов «Лацио» отказались привиться от коронавируса

Сегодня, 24 июля, в «Лацио» пройдёт первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает La Repubblica.



По информации источника, четыре или пять футболистов основной команды римского клуба отказались от прививки. Сообщается, что руководство «Лацио» намерено переубедить игроков.



Ранее стало известно, что в английской Премьер-лиге вводится обязательная вакцинация от коронавируса. К 1 октября вакцинироваться должны все, кто посещает стадион, включая футболистов, тренеров и персонал. Если они не будут вакцинированы к этому моменту, то больше не смогут выходить на поле. Позже представитель медицинской комиссии Федерации футбола Италии (FIGC) Джанни Нанни отметил, что организация не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в Серии А.

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