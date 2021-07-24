«Тоттенхэм» договорился о продаже Тоби Алдервейрелда в Катар за € 15 млн

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд, скорее всего, покинет команду в ближайшее время.
Как сообщает The Telegraph, «шпоры» договорились о продаже 32-летнего футболиста в катарский клуб «Аль-Духайль». Сумма сделки — £ 13 млн (€ 15,2 млн). Теперь Тоби предстоит согласовать контракт с новым клубом, пройти медобследование и подписать соглашение.
Алдервейрелд выступает за «Тоттенхэм» с лета 2015 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 35 матчей, на его счету один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее Тоби выступал за «Саутгемптон», «Атлетико» и «Аякс».
Ранее сообщалось, что Алдервейрелд заявил руководству «Тоттенхэма» о желании уйти.
Видео гола Алдервейрелда в ворота «Лидс Юнайтед»:
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