Вудворд: более чем уверены, что с Сульшером «МЮ» двигается в правильном направлении
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Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером.
«Уле со своим штабом работал без устали и заложил базу для долгосрочного успеха команды. В последние два сезона результаты этой работы стали видны на поле, и мы предвкушаем дальнейшее развитие этой прекрасной команды в ближайшие годы.
Особенно приятно то, как этот прогресс был достигнут — с молодыми, доморощенными талантами и новичками топ-класса, а также с атакующим футболом в лучших традициях «Манчестер Юнайтед». Мы более чем уверены, что двигаемся в правильном направлении под руководством Уле», — цитирует Вудворда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Новость по теме«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Сульшером
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