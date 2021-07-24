Генрих Мхитарян объяснил, почему остался в «Роме»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал продление контракта с клубом. Старое соглашение истекало этим летом, а новое рассчитано до лета 2022 года.
«Я остался, потому что верю в проект клуба. Я верил в него с первого же дня. Мне здесь нравится. Мне нравится и клуб, и город. Верю, что мы сможем выиграть какой-нибудь трофей. У меня был ряд предложений из Италии и из-за границы, но я решил остаться и доволен этим решением», — приводит слова Мхитаряна Romapress.net со ссылкой на Sky Sport Italia.
Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне 32-летний хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач.
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