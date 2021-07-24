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Санчо: все игроки «МЮ» разные, но Роналду и его карьера — это нечто фантастическое

Санчо: все игроки «МЮ» разные, но Роналду и его карьера — это нечто фантастическое
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо признался, что равнялся на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за манкунианский клуб.

«Все игроки „Манчестер Юнайтед“ разные, но очевидно, что Криштиану Роналду и его карьера — это нечто фантастическое. Он начинал в „Спортинге“, затем перешёл в „Манчестер Юнайтед“. Всегда приятно видеть, когда кумиры оказываются в таком легендарном клубе. Я горю желаем побеждать и полон решимости добывать трофеи. При себе голы, передачи и множество навыков», — приводит слова Санчо пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В минувшем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.

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