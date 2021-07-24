Санчо: все игроки «МЮ» разные, но Роналду и его карьера — это нечто фантастическое

Новичок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо признался, что равнялся на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за манкунианский клуб.
«Все игроки „Манчестер Юнайтед“ разные, но очевидно, что Криштиану Роналду и его карьера — это нечто фантастическое. Он начинал в „Спортинге“, затем перешёл в „Манчестер Юнайтед“. Всегда приятно видеть, когда кумиры оказываются в таком легендарном клубе. Я горю желаем побеждать и полон решимости добывать трофеи. При себе голы, передачи и множество навыков», — приводит слова Санчо пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В минувшем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
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