Эльмир Набиуллин объяснил, почему решил перейти в «Химки»

Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин рассказал, почему решил перейти из «Сочи» в подмосковный клуб.



«Сейчас для меня главная мотивация – это играть, показать себя, выйти на новый уровень. А «Химки» — серьёзный клуб, который провёл очень хороший сезон в Премьер-Лиге. Одна из моих целей – попасть в сборную. Всё реально и всё сейчас зависит от меня. Конечно, многое зависит и от команды, поэтому я приложу все усилия, чтобы помочь «Химкам» решить их задачи. Нельзя сбавлять обороты. В этом сезоне команде будет сложнее, на нас уже будут настраиваться по-другому», — приводит слова Набиуллина пресс-служба «Химок».



В минувшем сезоне Эльмир принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги за «Сочи», в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку.

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