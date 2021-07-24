Экс-защитник «Динамо» Рауш находится в расположении клуба Бундеслиги

Бывший защитник «Динамо» Константин Рауш проводит тренировки с немецким клубом Бундеслиги «Арминия». Футболист принял участие в товарищеской встрече со «Штутгартом», которая состоялась вчера, 23 июля. «Арминия» проиграла со счётом 2:5. Немецкая команда проводит подготовительный сбор в Австрии.

«Динамо» объявило об уходе Рауша в декабре 2020 года. У защитника закончился срок действия трудового договора. С того момента он больше нигде не играл. Рауш присоединился к «Динамо» 21 января 2018 года. За четыре сезона Константин принял участие в 48 матчах, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.



До этого Рауш играл в немецком «Кёльне». 31-летний игрок также выступал за клубы немецкой Бундеслиги «Ганновер», «Штутгарт» и «Дармштадт».

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