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«Локомотив» намекнул на подписание защитника «Байера» Тина Едвая

«Локомотив» намекнул на подписание защитника «Байера» Тина Едвая
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«Локомотив» намекнул на подписание защитника «Байера» Тина Едвая. Пресс-служба красно-зелёных выложила ролик, по которому завуалированно сообщила о прибытии футболиста.

Видео можно посмотреть в "твиттере" «Локомотива».

25-летний защитник выступает также за сборную Хорватии. О том, что идут переговоры, сообщалось около недели назад. Вёл переговоры с «Байером» от лица «Локо» руководитель спортивного отдела Ральф Рангник, отлично знающий немецкий рынок.

В прошлом сезоне Едвай проиграл конкуренцию и редко появлялся на поле — всего восемь матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3 млн. Контракт защитника был заключён с «Байером» до лета 2023 года.

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