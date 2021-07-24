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«Севилья» вступила в борьбу с «Ромой» за Белотти

«Севилья» вступила в борьбу с «Ромой» за Белотти
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«Рома» и «Севилья» связались с представителями «Торино» и нападающего Андреа Белотти, сообщает Football Italia.

Белотти пытается договориться о продлении контракта, истекающего в следующем году. «Торино» хочет продать игрока за € 20 млн, а «Рома» готова предложить за форварда € 15-18 млн.

Сообщалось, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун входит в список трансферных интересов «Ромы». Новый главный тренер «волков» Жозе Моуринью хочет видеть Сердара в своей команде в том случае, если сорвётся переход Белотти. При этом судьба Азмуна зависит и от будущего нынешнего лидера атаки «Ромы» Эдина Джеко. Если клубу удастся продать боснийца, то он сможет потратить большую сумму на приобретение нового форварда.

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