«Рубин» — «Спартак»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Сегодня, 24 июля, состоится матч «Рубин» — «Спартак». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Известны составы команд.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Шатов, Зуев, Самошников, Кварацхелия, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Зотов, Грицаенко, Нижегородов, В. Игнатьев, Костюков, С. Бакаев, Мусаев, Макаров, Йевтич, И. Игнатьев.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Промес, Умяров, Мозес, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Марков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Мирзов, З. Бакаев, Ломовицкий, Игнатов, Крал, Хендрикс, Мелкадзе.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди и Роман Усачёв. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов. Отвечать за VAR будет Алексей Сухой, ему поможет Николай Ерёмин.



В прошлом сезоне «Рубин» набрал в 30 турах 53 очка и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, пробившись в Лигу конференций. «Спартак» (57) финишировал на второй строчке и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.