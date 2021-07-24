«Торпедо» дома обыграло «Аланию» в третьем туре ФНЛ

«Торпедо» провело матч с «Аланией». Встреча третьего тура Футбольной национальной лиги прошла на стадионе «Лужники» в Спортивном городке в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Первой счёт открыла команда гостей. Уже на четвёртой минуте полузащитник владикавказцев Николай Гиоргобиани отправил мяч в сетку. Чтобы отыграться игрокам «Торпедо» понадобилось совсем немного времени. На 10-й минуте встречи хавбек автозаводцев Мухаммад Султонов сравнял счёт. Под конец игры «Торпедо» смогло выйти вперёд — на 82-й минуте автором гола стал нападающий Амур Калмыков, а затем в компенсированное время точку в матче поставил форвард Игорь Лебеденко — 3:1.
Таким образом, «Торпедо» набрало три очка. Москвичи после трёх туров вышли на чистое первое место, набрав 9 очков. У владикавказцев в активе 4 очка, они расположились на шестом месте в таблице ФНЛ.
- 24 июля 2021
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