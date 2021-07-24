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«Химки» — «Зенит»: Сутормин реализовал пенальти

«Химки» — «Зенит»: Сутормин реализовал пенальти
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин забил третий гол в матче с «Химками», реализовав пенальти.

Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогают ему ассистенты Валентин Мурашов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Антон Анопа. Отвечает за VAR Алексей Амелин, ему помогает Андрей Болотенков.

В прошлом сезоне «Химки» набрали в 30 турах 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (65) в третий раз подряд завоевал титул чемпиона России и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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