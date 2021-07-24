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«Зенит» одержал волевую победу в матче 1-го тура РПЛ с «Химками»

«Зенит» одержал волевую победу в матче 1-го тура РПЛ с «Химками»
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В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Химки». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 3:1.

На 29-й минуте встречи первый мяч забил полузащитник «Химок» Илья Кухарчук. Спустя четыре минуты Сердар Азмун сравнял счёт. Хавбек питерской команды Александр Ерохин вывел «Зенит» вперёд во втором тайме. Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин забил третий гол в матче с «Химками», реализовав пенальти.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогали ему ассистенты Валентин Мурашов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Антон Анопа. Отвечал за VAR Алексей Амелин, ему помогал Андрей Болотенков.

В прошлом сезоне «Химки» набрали в 30 турах 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (65) в третий раз подряд завоевал титул чемпиона России и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
24 июля 2021, суббота. 17:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кухарчук – 28'   1:1 Азмун – 33'   1:2 Ерохин – 72'   1:3 Сутормин – 76' (пен)
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