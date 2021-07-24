Сергей Семак рассказал, предлагали ли ему возглавить сборную России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, предлагали ли ему возглавить сборную России.

«Предложения возглавить сборную России не было. Очень рад за Валерия Карпина. Хочу пожелать удачи. Буду болеть и переживать за сборную», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в течение ближайшего полугода будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.



Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.