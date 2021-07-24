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Сергей Семак рассказал, предлагали ли ему возглавить сборную России

Сергей Семак рассказал, предлагали ли ему возглавить сборную России
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, предлагали ли ему возглавить сборную России.

«Предложения возглавить сборную России не было. Очень рад за Валерия Карпина. Хочу пожелать удачи. Буду болеть и переживать за сборную», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в течение ближайшего полугода будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.

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