Арбитр Федотов: в ворота «Химок» не стоило назначать пенальти в матче с «Зенитом»

Футбольный судья Игорь Федотов рассказал, стоило ли назначать пенальти в матче первого тура РПЛ «Химки» — «Зенит» (1:3). Полузащитник Алексей Сутормин заработал одиннадцатиметровый, а затем сам забил с пенальти третий мяч в этой встрече.

«В ворота «Химок» не стоило назначать одиннадцатиметровый удар в матче с «Зенитом». Сутормин сам подбивал ногу защитнику «Химок», а потом упал. Кукуляк должен был это увидеть, он занимал хорошую позицию. А почему не вмешался VAR в лице Амелина, я не знаю – рановато его назначили, видимо.



Не скажу, что по игре судьи благоволили «Зениту», первым голом Семак был недоволен. Но что-то произошло после перерыва», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.