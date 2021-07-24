Арбитр Федотов: в ворота «Химок» не стоило назначать пенальти в матче с «Зенитом»
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Футбольный судья Игорь Федотов рассказал, стоило ли назначать пенальти в матче первого тура РПЛ «Химки» — «Зенит» (1:3). Полузащитник Алексей Сутормин заработал одиннадцатиметровый, а затем сам забил с пенальти третий мяч в этой встрече.
«В ворота «Химок» не стоило назначать одиннадцатиметровый удар в матче с «Зенитом». Сутормин сам подбивал ногу защитнику «Химок», а потом упал. Кукуляк должен был это увидеть, он занимал хорошую позицию. А почему не вмешался VAR в лице Амелина, я не знаю – рановато его назначили, видимо.
Не скажу, что по игре судьи благоволили «Зениту», первым голом Семак был недоволен. Но что-то произошло после перерыва», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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