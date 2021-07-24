Семак рассказал, почему решил заменить Дзюбу в матче с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника Магомеда Оздоева, который получил травму и не смог продолжить игру, а также ответил на вопрос о замене нападающего Артёма Дзюбы в матче 1-го тура РПЛ с «Химками» (3:1).

«Сложно определить процент готовности Дзюбы, всё-таки это лишь вторая игра после возвращения из сборной. То же самое касается и Ловрена. Стараемся подтягивать игроков к оптимальному состоянию, постепенно даём им практику, поддерживаем физическую форму тех, кто прошёл полноценный сбор.

Травма Оздоева? Информации пока нет. На первый взгляд, у него сильный ушиб. Может быть, будет что-то серьёзное, но что именно — покажет дальнейшее обследование», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.