«Локомотив» вышел на матч с «Арсеналом» в футболках, посвящённых Лысову
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Игроки московского «Локомотива» перед матчем 1-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» надели футболки со словами поддержки в адрес защитника Михаила Лысова, который завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.
На майках написано: «Удачи в новом футбольном пути».
Защитник «Локомотива» Михаил Лысов пропустил большую часть прошлого сезона из-за проблем с сосудами. После тщательных обследований и консультаций с врачами и медицинским штабом было решено исключить занятия спортом. Михаил находился под наблюдением сосудистых хирургов. Контракт игрока с клубом закончился летом 2021 года. В июле Лысов объявил о завершении карьеры.
Лысов — воспитанник «Локомотива». В прошлом сезоне он принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги.
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