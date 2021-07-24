«Ротор» сыграл вничью в третьем матче подряд на старте ФНЛ
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В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» сыграл вничью с хабаровским СКА. Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась со счётом 0:0.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Ассистенты — Максим Ковалёв (Реутов) и Вячеслав Бочков (Сочи). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
«Ротор» сыграл вничью в третьем матче подряд. После трёх туров на счету волгоградцев 3 очка, они занимают 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (5) находится на пятом месте.
Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:
«Спартак-2» — «Енисей» — 2:1
«Факел» — «Томь» — 2:0
«Краснодар-2» — «Текстильщик» — 1:1.
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