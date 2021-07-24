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Арбитр Федотов: Безбородов правильно отменил гол Жиго. Зобнин толкал игрока «Рубина»

Арбитр Федотов: Безбородов правильно отменил гол Жиго. Зобнин толкал игрока «Рубина»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с отменённым голом защитника Самуэля Жиго в матче 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак».

«По повторам, которые крутили сразу после гола Жиго, кажется, что фола нет. Но на 39.02 показали длинный повтор с другого ракурса. Там видно, что Зобнин толкал соперника. Это нарушение правил. Безбородов всё правильно сделал, отменив гол Жиго. Игрок «Рубина» выпрыгнул вверх, и в этот момент Зобнин его толкнул.

Если бы не показали этот длинный повтор, то Безбородова бы просто уничтожили. Но спасибо режиссёрам, что они научились работать и показали его», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Пока счёт встречи — 1:0 в пользу «Рубина». Гол забил Илья Самошников.

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