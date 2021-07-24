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Болельщики «Спартака» исполнили песню «Знаешь ли ты» на стадионе в Казани

Болельщики «Спартака» исполнили песню «Знаешь ли ты» на стадионе в Казани
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Болельщики «Спартака» снова поддержали певицу МакSим, которая находится в реанимации после заболевания коронавирусом.

Фанаты исполнили песню «Знаешь ли ты» на стадионе в Казани.

Ранее певица МакSим оказалась в больнице с пневмонией и поражением лёгких, а позже была введена в искусственную кому. Её тесты на коронавирус показывали отрицательный результат, несмотря на все симптомы, сопутствующие заболеванию. Сейчас певица в тяжёлом состоянии, у неё более 75% поражения лёгких. МакSим остаётся в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ЭКМО.

23 июля представитель певицы Маргарита Соколова сообщила, что у МакSим есть улучшения. По её словам, «нет никакого сомнения, что всё будет хорошо».

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