Болельщики «Спартака» исполнили песню «Знаешь ли ты» на стадионе в Казани
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Болельщики «Спартака» снова поддержали певицу МакSим, которая находится в реанимации после заболевания коронавирусом.
Фанаты исполнили песню «Знаешь ли ты» на стадионе в Казани.
Ранее певица МакSим оказалась в больнице с пневмонией и поражением лёгких, а позже была введена в искусственную кому. Её тесты на коронавирус показывали отрицательный результат, несмотря на все симптомы, сопутствующие заболеванию. Сейчас певица в тяжёлом состоянии, у неё более 75% поражения лёгких. МакSим остаётся в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ЭКМО.
23 июля представитель певицы Маргарита Соколова сообщила, что у МакSим есть улучшения. По её словам, «нет никакого сомнения, что всё будет хорошо».
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