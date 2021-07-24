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«Локомотив» одержал волевую победу в матче с тульским «Арсеналом»

«Локомотив» одержал волевую победу в матче с тульским «Арсеналом»
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В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1.

На 22-й минуте Сергей Ткачёв открыл счёт. Данил Степанов с фланга классно прострелил вдоль ворот, а Ткачёв в одно касание пробил в нижний угол. На 79-й минуте защитник туляков Артём Сокол в середине поля сбил соперника и получил вторую жёлтую карточку. Спустя минуту Гжегож Крыховяк сбросил мяч от лицевой линии на Рифата Жемалетдинова после навеса с углового, и тот с близкого расстояния вколотил мяч в ворота.

На 86-й минуте Жемалетдинов оформил дубль. Через три минуты Фёдор Смолов забил третий гол «Локомотива».

В прошлом сезоне «Локомотив» набрал в 30 турах 56 очка, занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вышел в Лигу Европы. «Арсенал» (23) финишировал на 14-й строчке и сохранил прописку в высшем дивизионе.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
24 июля 2021, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Арсенал
Тула
0:1 Ткачёв – 22'   1:1 Жемалетдинов – 80'   2:1 Жемалетдинов – 86'   3:1 Смолов – 89'
Удаления: нет / Сокол – 79'
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