«Локомотив» одержал волевую победу в матче с тульским «Арсеналом»

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1.
На 22-й минуте Сергей Ткачёв открыл счёт. Данил Степанов с фланга классно прострелил вдоль ворот, а Ткачёв в одно касание пробил в нижний угол. На 79-й минуте защитник туляков Артём Сокол в середине поля сбил соперника и получил вторую жёлтую карточку. Спустя минуту Гжегож Крыховяк сбросил мяч от лицевой линии на Рифата Жемалетдинова после навеса с углового, и тот с близкого расстояния вколотил мяч в ворота.
На 86-й минуте Жемалетдинов оформил дубль. Через три минуты Фёдор Смолов забил третий гол «Локомотива».
В прошлом сезоне «Локомотив» набрал в 30 турах 56 очка, занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вышел в Лигу Европы. «Арсенал» (23) финишировал на 14-й строчке и сохранил прописку в высшем дивизионе.
- 24 июля 2021
-
22:46
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:13
-
22:01
-
21:54
-
21:43
-
21:37
-
21:28
-
21:28
-
21:28
-
21:15
-
21:13
-
21:00
-
20:53
-
20:49
-
20:41
-
20:34
-
20:33
-
20:28
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:11
-
20:07
-
20:04
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:40
-
19:39
-
19:24