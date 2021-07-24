«Локомотив» одержал волевую победу в матче с тульским «Арсеналом»

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1.

На 22-й минуте Сергей Ткачёв открыл счёт. Данил Степанов с фланга классно прострелил вдоль ворот, а Ткачёв в одно касание пробил в нижний угол. На 79-й минуте защитник туляков Артём Сокол в середине поля сбил соперника и получил вторую жёлтую карточку. Спустя минуту Гжегож Крыховяк сбросил мяч от лицевой линии на Рифата Жемалетдинова после навеса с углового, и тот с близкого расстояния вколотил мяч в ворота.

На 86-й минуте Жемалетдинов оформил дубль. Через три минуты Фёдор Смолов забил третий гол «Локомотива».

В прошлом сезоне «Локомотив» набрал в 30 турах 56 очка, занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вышел в Лигу Европы. «Арсенал» (23) финишировал на 14-й строчке и сохранил прописку в высшем дивизионе.