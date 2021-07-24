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«Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года

«Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года
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Завершился матч «Рубин» — «Спартак». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Счёт был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.

Ближе к 70-й минуте матч из-за травмы не смог продолжить нападающий «Спартака» Квинси Промес. Он покинул поле, вместо него вышел Резиуан Мирзов. Стоит отметить, что «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему ассистенты Алексей Стипиди и Роман Усачёв. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов. Отвечал за VAR Алексей Сухой, ему помогал Николай Ерёмин.

В прошлом сезоне «Рубин» набрал в 30 турах 53 очка и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, пробившись в Лигу конференций. «Спартак» (57) финишировал на второй строчке и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
24 июля 2021, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 49'
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