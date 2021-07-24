«Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Балтику» в 3-м туре ФНЛ

Завершилась встреча «Балтики» и «Оренбурга». Матч проходил на стадионе «Калининград» в Калининграде и завершился с ничейным счётом 1:1.

Счёт был открыт на 30-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник «Балтики» Ян Казаев. В самой концовке первого тайма оренбуржцам удалось не только сравнять счёт, но и получить численное большинство. Полузащитник хозяев Артём Макарчук получил вторую жёлтую карточку за нарушение, а «Оренбург» получил право на пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал нападающий гостей Джоэль Фамейе.

Таким образом, команды набрали по одному очку. После трёх туров у «Балтики» два очка (15-е место в турнирной таблице), а у «Оренбурга» — семь очков (2-е место в турнирной таблице). Лидером после трёх туров является «Торпедо» (9 очков).