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«Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Балтику» в 3-м туре ФНЛ

«Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Балтику» в 3-м туре ФНЛ
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Завершилась встреча «Балтики» и «Оренбурга». Матч проходил на стадионе «Калининград» в Калининграде и завершился с ничейным счётом 1:1.

Счёт был открыт на 30-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник «Балтики» Ян Казаев. В самой концовке первого тайма оренбуржцам удалось не только сравнять счёт, но и получить численное большинство. Полузащитник хозяев Артём Макарчук получил вторую жёлтую карточку за нарушение, а «Оренбург» получил право на пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал нападающий гостей Джоэль Фамейе.

Таким образом, команды набрали по одному очку. После трёх туров у «Балтики» два очка (15-е место в турнирной таблице), а у «Оренбурга» — семь очков (2-е место в турнирной таблице). Лидером после трёх туров является «Торпедо» (9 очков).

ФНЛ - Первый дивизион. 3-й тур
24 июля 2021, суббота. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Казаев – 30'   1:1 Фамейе – 45' (пен)
Удаления: Макарчук – 45' / нет
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