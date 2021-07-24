«Рубин» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»
Поделиться
«Рубин» в «твиттере» опубликовал фото из раздевалки после победы в матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Счёт был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.
Ближе к 70-й минуте матч из-за травмы не смог продолжить нападающий «Спартака» Квинси Промес. Он покинул поле, вместо него вышел Резиуан Мирзов. Стоит отметить, что «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года.
Новость по теме«Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года
Комментарии
- 24 июля 2021
-
22:49
-
22:46
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:13
-
22:01
-
21:54
-
21:43
-
21:37
-
21:28
-
21:28
-
21:28
-
21:15
-
21:13
-
21:00
-
20:53
-
20:49
-
20:41
-
20:34
-
20:33
-
20:28
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:11
-
20:07
-
20:04
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:40
-
19:39
Партнерский контент