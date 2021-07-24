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«Рубин» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

«Рубин» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»
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«Рубин» в «твиттере» опубликовал фото из раздевалки после победы в матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Счёт был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.

Ближе к 70-й минуте матч из-за травмы не смог продолжить нападающий «Спартака» Квинси Промес. Он покинул поле, вместо него вышел Резиуан Мирзов. Стоит отметить, что «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года.

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