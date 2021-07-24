Кавазашвили: «Спартак» начинает возрождаться! С такой игрой они будут первыми или вторыми

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал результаты матча 1-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

«Я с восторгом смотрел данный матч. Меня удивил «Спартак»: они настолько быстро изменили свою тактику игры, что стали неузнаваемой командой. Спартаковцы играют в яркий и атакующий футбол — именно для этого болельщики и ходят на стадион. Я, как профессионал футбола, повидавший многое, с наслаждением смотрел данную игру. С приходом Витории команда изменилась в лучшую сторону: они не передерживают мяч, развивают атаку и постоянно ищут момент для удара по воротам. То, что они проиграли — это не трагедия. Поражение страшно, когда команда плохо играет. Я просто в восторге от команды Витории.

Я хоть поддерживаю «Спартак», но меня радует команда Слуцкого. Леонид большой специалист — все его команды показывают добротную и агрессивную игру. У Самошникова получился замечательный проход с отличным завершением. Ни один из защитников, даже Максименко в воротах, не ожидали, что он сможет пробить по воротам. Наверное, они подумали, что он пробежал 50 метров и сил на удар попросту не останется.



Болельщики пишут, что «Спартак» показывает романцевский футбол? До романцевского футбола команда ещё не дошла. Да, есть стремление к тому, что называется красивым и атакующим футболом. У Романцева были многоходовые комбинации в одно касание — шикарный рисунок на футбольном поле. Давайте будем стараться хоть наполовину достичь того, что умел «Спартак» Бескова и Романцева.



Критики и нытики были всегда. Но, если критикует человек, который обожает «Спартак» — ему надо всё простить. Он это делает от боли в сердце, потому что хочет положительного результата. Лично я вижу, что команда начинает возрождаться. Если они продолжат так играть, то к концу сезона обязательно будут первыми или вторыми», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.