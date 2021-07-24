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Ловрен подбадривал Азмуна, Черчесов наблюдал с трибун. Лучшие фото победы «Зенита»

Ловрен подбадривал Азмуна, Черчесов наблюдал с трибун. Лучшие фото победы «Зенита»
Деян Ловрен и Станислав Черчесов
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24 июля на подмосковной «Арене Химки» в матче первого тура российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал волевую победу над «Химками». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Алексей Сутормин бил пенальти в матче с «Химками» (3:1).

«Сутормин бил пенальти, потому что он наш исполнитель — он делает это хорошо. Замены были в плане на игру. Сутормин и Ерохин вышли блестяще, они помогли команде. Ребята подтвердили, что готовы играть каждый матч и делать всё для команды, принося ей пользу, забивая мячи.

Ерохин вышел, чтобы открываться, забивать. У него был даже ещё момент, но больше забить не удалось. Он большой молодец», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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