Ловрен подбадривал Азмуна, Черчесов наблюдал с трибун. Лучшие фото победы «Зенита»

24 июля на подмосковной «Арене Химки» в матче первого тура российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал волевую победу над «Химками». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Алексей Сутормин бил пенальти в матче с «Химками» (3:1).
«Сутормин бил пенальти, потому что он наш исполнитель — он делает это хорошо. Замены были в плане на игру. Сутормин и Ерохин вышли блестяще, они помогли команде. Ребята подтвердили, что готовы играть каждый матч и делать всё для команды, принося ей пользу, забивая мячи.
Ерохин вышел, чтобы открываться, забивать. У него был даже ещё момент, но больше забить не удалось. Он большой молодец», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 24 июля 2021
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