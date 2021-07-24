Парфёнов: есть вопросы по моменту с угловым, после которого нам забил «Локомотив»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (1:3).
«Какие перспективы у Ковалёва в „Арсенале“? Давайте только по игре. Что касается игры „Локомотива“, то это должен сказать их тренер. До удаления была одна игра, а после совсем другая. Момент с уголовым, после которого был забит мяч, вот к нему есть вопросы. Каково это, играть без зрителей? Такая ситуация, мы принимаем её. Повлиять на это мы никак не можем», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1.
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