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«Рубин» потроллил «Спартак» и Джикию после победы в РПЛ

«Рубин» потроллил «Спартак» и Джикию после победы в РПЛ
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Пресс-служба «Рубина» подшутила над «Спартаком» и капитаном красно-белых Георгием Джикией после победы (1:0) в матче 1-го тура РПЛ.

Казанцы перемонтировали ролик москвичей, подставив в него недавно вышедшую песню главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого «Рубин СуперГуд».

Видео можно посмотреть в «твиттере» казанского клуба.

Счёт был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.

Ближе к 70-й минуте матч из-за травмы не смог продолжить нападающий «Спартака» Квинси Промес. Он покинул поле, вместо него вышел Резиуан Мирзов. Стоит отметить, что «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года.

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