Николич: в «Локомотиве» идёт масштабная перестройка, матч с «Арсеналом» был очень тяжёлым

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги победного матча с тульским «Арсеналом» (3:1) в первом туре РПЛ.
«Хочу поздравить команду с важной победой, очень рад, что удалось набрать три очка. Первый тур всегда очень сложный, особенно когда играешь без болельщиков. Сегодня была психологически очень тяжёлая игра, но мы справились.
Сегодня у нас был хороший прессинг, не пускали соперника и давили. Доволен игрой, готовимся к следующей. После сегодняшнего матча оцениваю каждого игрока положительно.
У нас в команде идёт масштабная перестройка, очень много игроков ушло. Что касается того, что первый тур без болельщиков — это кошмар. Надеюсь, что ситуация станет лучше и они вернутся на стадионы. Футбол без болельщиков — ужасно», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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