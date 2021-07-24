Витория: Рассказов сыграл отлично. Гол от «Рубина» пропущен не по его вине

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1) и игру защитника Николая Рассказова.

«Результат для нас всегда важен. Нужно подойти к анализу следующего матча с холодной головой. Не нужно делать поспешных решений. Сегодня нам не повезло: было много борьбы, допустили несколько ошибок, что считаю нормальным явлением. Чемпионат только начинается. Мы должны спокойно отнестись к этой ситуации и продолжать работать, строить свою игру.

«Рассказов сыграл отлично. Гол от «Рубина» был пропущен не по его вине. Я вообще не люблю говорить по личностям. Всё, что касается изменений в составе, в том числе покупки игроков — руководство знает наши просьбы. Николай сыграл отлично, несмотря на результат», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.