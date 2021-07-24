Витория — об отмене гола Жиго: было ощущение, что Зобнин не нарушал правила

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1).
«Касаемо травмы Промеса, конкретика будет завтра. Ждём информации от нашего медицинского департамента. Сегодня говорить что-то рано.
Не видел эпизода с нашим голом, но было ощущение, что нарушения правил не было. Нужно посмотреть на эпизод в записи», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Счёт был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.
Ближе к 70-й минуте матч из-за травмы не смог продолжить нападающий «Спартака» Квинси Промес. Он покинул поле, вместо него вышел Резиуан Мирзов. Стоит отметить, что «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года.
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