Витория: жаль, что не смогли порадовать фанатов. Надеемся исправиться в следующих матчах
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поблагодарил болельщиков после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1).
«Часто бывает, что матчи с одним и тем же соперником могут сильно отличаться. Соперник воспользовался одним из немногих моментов, когда мы невнимательно сыграли в обороне. Забили красиво, но в целом мы показали хорошую игру. Было несколько ошибок — безусловно, мы их проанализируем и постараемся исправить.
Хочется поблагодарить болельщиков за поддержку, трибуна не смолкала с начала матча до финального свистка. Жаль, не смогли порадовать их победой. Надеемся, что исправим эту ситуацию в следующих матчах», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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