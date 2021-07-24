Рассказов: Кварацхелия — хороший футболист, но мне без разницы, кто играет на моём фланге

Защитник «Спартака» Николай Рассказов подвёл итоги встречи 1-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).
«Не сказал бы, что провёл лучшую игру за «Спартак». Не хватило просто гола, касания мяча. Было очень много моментов. Даже если взять последние десять минут: были очень хорошие моменты, которые мы не забили. Как я и говорил раньше — главное, чтобы залетало в чемпионате, но сегодня, к сожалению, не залетело.
Если брать «Рубин», то они играли на контратаках, один рикошет — и забили гол. Нам нужно забивать те моменты, которые у нас есть.
Во втором тайме как раз пропустили гол с рикошета. Конечно, «Рубин» воодушевился, открылось второе дыхание, хотя под конец первого тайма у них уже не оставалось сил. Если бы мы забили гол, то сделали бы свою игру. К сожалению, такой футбол, что один гол переворачивает игру. Во втором тайме мы провалились, но моментов было очень много, просто не было забитых мячей.
У меня была задача обезопасить свой фланг. Хвича — хороший футболист, но мне без разницы, какой футболист играет на моём фланге. Все будут хотеть обыграть мой фланг и забить гол. Мне не важна фамилия. Главное — важен сегодняшний результат. Все понимают, что это опасный игрок на левом фланге, через него строится игра «Рубина». Я не первый раз играл против него, понимал, как он действует, поэтому мне было проще. Футбол такой, что сегодня ты лучше, завтра — он. Витория говорил играть жёстче. Я понимал тонкости, где он убирает мяч под ногу, не боится идти один в один. Были тонкости, которые помогали мне в игре. Трэш-тока с Хвичей в игре не было.
После игры Витория ничего не говорил. Момент с голом не пересматривал, с поля судья сразу свистнул нарушение. Я стоял как последний защитник, мне не было видно, там была куча мала», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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