Рассказов: непросто, когда «Спартак» ищет правого защитника
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на вопрос, как он относится к тому, что клуб ищет футболиста на его позицию правого защитника.
«Понятно, что непросто, когда «Спартак» ищет правого защитника. Я футболист, то, что решают руководители и тренерский штаб, клуб — меня не спрашивают. Я делаю свою работу. Я вышел и отыграл: хорошо или плохо — решает тренер, от меня здесь ничего не зависит кроме игры на поле», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Единственный гол в матче был забит на 48-й минуте. Его автором стал защитник «Рубина» Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.
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