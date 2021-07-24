Слуцкий: если что, готов помочь Карпину. Но он сильный специалист

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России.
«Готов помогать Валерию Карпину, у нас дружеские отношения. Я его ещё не поздравил: в день перед игрой и день игры я не общаюсь по телефону. Но обязательно отправлю ему поздравления и пожелаю удачи. Если что: с огромным удовольствием готов оказать любую помощь, но она вряд ли ему понадобится: он очень квалифицированный и сильный специалист», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назначен на пост наставника сборной России по футболу. Российский футбольный союз принял окончательное решение по кандидатуре главного тренера национальной команды в пользу отечественного специалиста.
Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.
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