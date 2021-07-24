Сайманов: Слуцкий — многогранный тренер, я таких людей вообще не встречал

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в очередной раз высоко оценил качества главного тренера команды Леонида Слуцкого после победы над «Спартаком» (1:0) в 1-м туре РПЛ, а также похвалил клубную пресс-службу.



«Слуцкий стремительно покинул стадион? Он был какой-то выхолощенный — слишком много энергии потратил. Редко вижу его таким, даже не вспомню, было ранее подобное или нет. Пришёл в раздевалку, сел и будто даже радоваться не может. Говорю: «Дайте ему Coca-Cola», а то сейчас тренера потеряем (смеётся).

Очень благодарен нашей медиаслужбе — они работают не покладая рук. Мы во всём их поддерживаем. Леонид Викторович подшучивает, что они сели ему на шею (улыбается). Слуцкий — это отдельная история, правда? Такой многогранный тренер: он и поёт, и всё знает — я таких людей вообще не встречал», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.