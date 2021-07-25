«Зенит» близок к покупке хавбека «Валенсии» Гедеша за € 20 млн

«Зенит» находится в продвинутой стадии переговоров с «Валенсией» по трансферу полузащитника Гонсалу Гедеша. Об этом сообщает Tuttocalciomercato24.

По информации источника, сине-бело-голубые заплатят испанцам за вингера € 20 млн. Ожидается, что все детали будут улажены в начале следующей недели. Ранее стало известно, что «Зенит» предложил 24-летнему португальцу контракт на три года. Петербуржцы готовы платить Гедешу € 2,2 млн за сезон.

В прошедшем сезоне Гонсалу Гедеш принял участие в 34 встречах за «Валенсию» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Он стал игроком испанского клуба летом 2018 года, перейдя из «Пари Сен-Жермен» за € 40 млн.



В начале лета сообщалось, что Гедеш может быть куплен «Фиорентиной». Также им интересовались «Севилья» и «Вильярреал».