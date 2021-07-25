Недвед заявил, что «Ювентус» вскоре продлит контракт с Дибалой

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой.

«Мы встретимся с агентом Пауло в ближайшие дни и обсудим продление контракта. Дибала — важный игрок „Ювентуса“ и мы уверены, что достигнем соглашения. Аллегри хочет работать вместе с Роналду и Дибалой», — цитирует Недведа итальянский журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

В минувшем сезоне чемпионата Италии Дибала провёл 20 матчей (14 в основе), забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Аргентинец перешёл в «Ювентус» в 2015 году. Ранее он выступал за «Палермо» и «Институто». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.

Ранее Недвед заверил, что Роналду также останется в «Ювентусе».