Недвед заявил, что «Ювентус» вскоре продлит контракт с Дибалой
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой.
«Мы встретимся с агентом Пауло в ближайшие дни и обсудим продление контракта. Дибала — важный игрок „Ювентуса“ и мы уверены, что достигнем соглашения. Аллегри хочет работать вместе с Роналду и Дибалой», — цитирует Недведа итальянский журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".
В минувшем сезоне чемпионата Италии Дибала провёл 20 матчей (14 в основе), забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Аргентинец перешёл в «Ювентус» в 2015 году. Ранее он выступал за «Палермо» и «Институто». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.
Ранее Недвед заверил, что Роналду также останется в «Ювентусе».
Новость по темеНедвед: Роналду останется в «Ювентусе»
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