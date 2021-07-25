Смолов обнимал Жемалетдинова, Баринов на радостях пнул одноклубника. Фото победы «Локо»
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24 июля в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» в матче первого тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-зелёных.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги победного матча с тульским «Арсеналом» (3:1) в первом туре РПЛ.
«Хочу поздравить команду с важной победой, очень рад, что удалось набрать три очка. Первый тур всегда очень сложный, особенно когда играешь без болельщиков. Сегодня была психологически очень тяжёлая игра, но мы справились», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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