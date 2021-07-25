Гендиректор «Рубина»: почему лимит сделали 8+17? Кто-то проснулся в 08:17?

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал проект реформы РПЛ, предложенный нидерландской компанией Hypercube.

«Что касается реформы, если мы вдруг завтра соберёмся, то я «за» голосовать не буду. Да, голландцы предложили новую систему проведения чемпионата, но я не уверен, что мы от этого выиграем. В рамках корзины все эти команды разные, поэтому вполне вероятно, что я сыграю со слабой командой, а условный «Спартак» или «Зенит» сыграет с «Краснодаром» и сдуется — в таком случае пропадает спортивная составляющая.

Может, нам надо в другом месте найти причины? В лимите, например. Почему мы фантазируем? Мы функционируем и у нас всё нормально. Может, не надо бояться говорить своё мнение по поводу лимита. Давайте подумаем в рамках лимита — ясно же, что его нужно поменять. Вот формат 10+15 — мы же это обсуждали, даже хотели принять, а потом неожиданно стало 8+17. Почему? Потому что кто-то проснулся утром в 08:17 или что? Все решения должны приниматься обдуманно, не надо торопиться.



Ребята сделали большую работу, но у нас возникло много вопросов. Надо подумать, что сделать дальше. Леонид Арнольдович, кстати, у него тоже было много вопросов, на исполкоме сказал, что если уж надо что-то сделать и проводить больше статусных матчей, то давайте сделаем плей-офф. Здесь самое интересное: у нас же есть представители «Витесса» — они сказали, что это вообще нельзя делать. В Нидерландах за выход в еврокубки играют плей-офф — за 13 лет один раз кто-то вышел из группы. Это вообще ни к чему. Много предложений и вопросов, поэтому надо собраться и обсудить.



Нет ли ощущения, что формат примут? Как они его примут? Должны принять общим количеством на исполкоме, как вы себе это представляете? Мы хотели до чемпионата обсудить, но не получилось. В начале августа соберёмся и всё обсудим. Моё мнение: торопиться не стоит», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.