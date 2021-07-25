Джордже Деспотович: в России не слабые защитники, это просто я очень крутой

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович назвал себя крутым игроком после матча первого тура со «Спартаком» (1:0).
В России не слабые защитники, это просто я очень крутой Я всегда был талантливым игроком, но у меня постоянно были проблемы с руководством. Сейчас всё хорошо, я спокоен.
Роман Широков говорит, что я лучше Дзюбы? Часто слышал, что по телевидению он говорит про меня хорошие слова — спасибо Широкову за это. Он действительно разбирается в футболе. Я не могу сказать, что я круче Дзюбы — Артём забивает каждый год по 20 мячей. Но, если бы я играл в «Зените», то я тоже забивал бы столько же. В прошлом году мне не хватило фарта, поэтому если бы всё залетало, то я бы тоже забил 20 мячей», — передаёт слова Деспотовича Илья Никульников.
В следующем туре РПЛ «Рубин» встретится с «Арсеналом», а «Спартак» проведёт матч с «Крыльями Советов».
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