Форвард «Баварии» не реализовал 100-процентный момент у пустых ворот «Аякса»

24 июля состоялся товарищеский матч, в котором «Бавария» встречалась с «Аяксом». Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Во время матча произошёл забавный эпизод. Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее на 44-й минуте получил передачу, вышел один на один с вратарём, обыграл его, однако уже у пустых ворот замешкался и игрок «Аякса» выбил у него мяч из-под ног.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате». Эпизод с участием Зиркзее начинается на 3:55.

Напомним, в минувшем сезоне «Бавария» стала чемпионом в девятый раз кряду и в 31-й с момента основания команды.

«Аякс» в завершившемся сезоне стал 35-кратным чемпионом Нидерландов. Клуб досрочно отправил титул в свою копилку.