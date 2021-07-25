Форвард «Баварии» не реализовал 100-процентный момент у пустых ворот «Аякса»
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24 июля состоялся товарищеский матч, в котором «Бавария» встречалась с «Аяксом». Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:2.
Во время матча произошёл забавный эпизод. Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее на 44-й минуте получил передачу, вышел один на один с вратарём, обыграл его, однако уже у пустых ворот замешкался и игрок «Аякса» выбил у него мяч из-под ног.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате». Эпизод с участием Зиркзее начинается на 3:55.
Напомним, в минувшем сезоне «Бавария» стала чемпионом в девятый раз кряду и в 31-й с момента основания команды.
«Аякс» в завершившемся сезоне стал 35-кратным чемпионом Нидерландов. Клуб досрочно отправил титул в свою копилку.
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