Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд дал автограф выбежавшему на поле мальчику прямо во время матча. Видео

Холанд дал автограф выбежавшему на поле мальчику прямо во время матча. Видео
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал героем забавного эпизода во время товарищеского матча с мадридским «Атлетико» (0:2).

На 43-й минуте после назначения углового на поле выбежал мальчик и направился к норвежцу, чтобы взять автограф. Форвард не отказал и расписался на футболке парня. После этого Холанд проводил выбежавшего за пределы поля. Трибуны одобрительно похлопали Эрлингу, а мальчика с газона увела полиция.

Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.

РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.

Новость по теме
Экс-игрок дортмундской «Боруссии»: Холанд ещё не футболист мирового класса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021