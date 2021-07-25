Холанд дал автограф выбежавшему на поле мальчику прямо во время матча. Видео

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал героем забавного эпизода во время товарищеского матча с мадридским «Атлетико» (0:2).

На 43-й минуте после назначения углового на поле выбежал мальчик и направился к норвежцу, чтобы взять автограф. Форвард не отказал и расписался на футболке парня. После этого Холанд проводил выбежавшего за пределы поля. Трибуны одобрительно похлопали Эрлингу, а мальчика с газона увела полиция.

Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.

РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.