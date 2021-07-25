«Бенфика» может подписать Диего Косту перед матчем со «Спартаком» в Лиге чемпионов

Испанский нападающий Диего Коста может подписать контракт с «Бенфикой». Об этом сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, португальцы пытаются уладить детали будущего контракта с форвардом. Косту хочет подписать и «Бешикташ», однако турки предлагают финансовые условия хуже, чем «Бенфика». Диего хочет зарабатывать € 3 млн за сезон плюс бонусы. Португальцы интересовались Костой ещё в марте.

Форвард имеет статус свободного агента после ухода из «Атлетико» в декабре 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн. В минувшем сезоне форвард успел провести за мадридцев семь матчей, в которых забил два гола.



На протяжении карьеры Коста выступал за португальские «Брагу», «Пенафиел», испанские «Атлетико», «Сельту», «Альбасете», «Вальядолид», «Райо Вальекано» и английский «Челси».

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