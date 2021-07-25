«Урал» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30
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Сегодня, 25 июля, состоится матч «Урал» — «Краснодар». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов и Александр Кудрявцев. Резервный рефери — Роман Сафьян. Отвечать за VAR будет Иван Сиденков, ему поможет Антон Кобзев.
В прошлом сезоне «Урал» набрал в 30 турах 34 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» набрал в минувшем сезоне 41 очко и финишировал на десятой строчке. Чемпионом стал «Зенит».
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