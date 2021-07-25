«Крылья Советов» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 25 июля, состоится матч «Крылья Советов» — «Ахмат». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин и Алексей Ширяев. Резервный рефери — Кирилл Силантьев. Отвечать за VAR будет Евгений Турбин, ему поможет Валерий Данченко.



В прошлом сезоне «Крылья Советов» выступали в Футбольной национальной лиге и стали чемпионами, благодаря чему вновь вернулись в Российскую Премьер-Лигу. «Ахмат» набрал в минувшем сезоне РПЛ 40 очков и финишировал на 11-й строчке.