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Гарри Кейн не сыграет в матче 1-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Гарри Кейн не сыграет в матче 1-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн пропустит начало сезона-2021/2022 в английской Премьер-лиге независимо от того, за какой клуб будет выступать, сообщает The Telegraph.

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 15 августа. Форвард пропустит этот матч — из-за большой нагрузки на Евро-2020 Кейну дали дополнительное время для отдыха. Ранее сообщалось, что Кейн близок к переходу в «Манчестер Сити» за € 187 млн.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.

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Источник: «Тоттенхэм» согласился продать Кейна в «Манчестер Сити» за € 187 млн
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