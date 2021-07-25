ЦСКА — «Уфа»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 25 июля, состоится матч ЦСКА — «Уфа». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут ассистенты Роман Милюченко и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Сергей Цыганок. Отвечать за VAR будет Артём Любимов, ему поможет Тихон Калугин.
В прошлом сезоне ЦСКА набрал в 30 турах 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, впервые за 20 лет не попав в зону еврокубков. «Уфа» набрала в минувшем сезоне 25 очков и финишировала на 13-й строчке. Чемпионом стал «Зенит».
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