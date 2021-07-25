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«Свинья в свитере». Нидерландский журналист раскритиковал вратаря женской сборной Бразилии

«Свинья в свитере». Нидерландский журналист раскритиковал вратаря женской сборной Бразилии
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Известный нидерландский спортивный журналист Йохан Дерксен высмеял вратаря женской сборной Бразилии Барбару после матча 2-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира с Нидерландами (3:3).

«Вратарь бразильской команды полновата, не так ли? Это просто свинья в свитере. Выглядит как издевательство над сборной Бразилии. Честно говоря, не помню хороших сейвов в её исполнении.

Из-за некоторых обстоятельств мне пришлось смотреть эту игру. Мне больше нравится наблюдать за выступлениями женщин в гандболе и велоспорте, а не в футболе. Женский футбол — это совсем не весело, но Нидерланды выглядели гораздо лучше, чем Бразилия», — приводит слова Дерксена Mundo Deportivo со ссылкой на De Oranjezomer.

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